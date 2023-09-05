«Делит карму со своим мужем»: выяснилось, почему жена Байдена заразилась опасным вирусом
Экстрасенс Батыр рассказала, как связаны плохая карма и болезнь Джилл Байден
Фото: [AP/TASS]
Жена президента США Джо Байдена Джилл заразилась коронавирусом. Она переносит заболевание в легкой форме. Об этом сообщили в Белом доме.
Экстрасенс и потомственный шаман Елена Батыр считает, что жена Байдена может болеть из-за ошибок своего мужа.
«Карма меняется в течение жизни, в том числе из-за контактов с другими людьми. Джилл Байден делит карму со своим мужем, президентом США. Его карма настроена на вред своей стране, и это переносится на нее», — заявила Батыр в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам собеседницы, коронавирусом Джилл Байден расплачивается за работу президента США.
«Ее карма подавлена, и это выразилось в форме заболевания опасным вирусом. Она переносит это за политические ошибки своего мужа. Возможно, она как твердая женщина сама влияет на американскую политику. Именно в браке с ней Джо Байден стал президентом», — пояснила экстрасенс.
Также Батыр отметила, что коронавирус мог стать ответом на сложные семейные отношения.
«В этом браке нет любви. Джилл находится с Джо только из-за его сегодняшнего влияния. Это сильно портит обстановку в их отношениях, что тоже насылает на них проблемы со здоровьем», — добавила шаман.
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