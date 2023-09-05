«Делит карму со своим мужем»: выяснилось, почему жена Байдена заразилась опасным вирусом

«Ее карма подавлена, и это выразилось в форме заболевания опасным вирусом. Она переносит это за политические ошибки своего мужа. Возможно, она как твердая женщина сама влияет на американскую политику. Именно в браке с ней Джо Байден стал президентом», — пояснила экстрасенс.