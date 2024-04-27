Делягин: Россия нацелена на сокращение числа ипотечных льготников

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин беседе с URA.RU заявил, что государство хочет сократить число граждан, которым могут быть доступны льготные ипотечные программы. Это можно предположить из-за последних изменений в условиях получения этого вида поддержки.

В России пока обсуждают изменение условий для получения льготной ипотеки. Полагают, что можно было бы внедрить правило, что кредит с господдержкой начал бы привязываться к уровню дохода заемщиков. Также если человек получает 500 и более тысяч рублей в месяц, то ему могут отказать в льготной ипотеке.

Михаил Делягин считает, что такие механизмы сократят возможности для населения.

«Конкретные критерии будет определять Минфин, но они будут жесткими, так как задача — сокращение числа льготников. Причина — не предусмотренное бюджетом увеличение расходов на дотирование льготной ипотеки из-за повышения ключевой ставки Банка России более, чем вдвое», — сказал Михаил Делягин.

Не исключено, что ставку делают как раз на то, чтобы население было заинтересовано в покупке готового первичного жилья. То есть, льготы могут оставить лишь для вторички.

Ранее сообщалось, что будет с ключевой ставкой к осени 2024 года.