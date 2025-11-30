Дело Долиной: частный спор звезды может переписать правила купли-продажи недвижимости в России

Решение суда по делу певицы Ларисы Долиной может коренным образом изменить практику покупки вторичного жилья в России. Глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов, передает РИА Новости , призвал Верховный суд РФ дать развернутое постановление после того, как второй кассационный суд оставил право собственности на спорную квартиру за Долиной, отказав покупательнице Полине Лурье в удовлетворении иска.

Как отметил собеседник, история превратилась из частного спора в демонстрацию того, как устроены риски на рынке вторичного жилья. Парламентарий указал на системную проблему: даже тщательная проверка квартиры и продавца не гарантирует сохранность приобретенного имущества. Суд оставил в силе акты нижестоящих инстанций, которые не только отказали покупательнице в сохранении права на квартиру, но и оставили ее без возврата уплаченной суммы. По словам Гаврилова, это воспринимается как «разворот» от заложенной в Гражданский кодекс модели двусторонней реституции, когда каждая сторона возвращает полученное.

«Решение Второго кассационного суда будет обжаловано в Верховном Суде РФ. <...> В идеале позиция по подобным ситуациям должна быть закреплена не только в отдельном акте, но и в обновленном постановлении пленума, которое выстроит для судов четкий ориентир при рассмотрении дел о вторичном жилье», — отметил парламентарий.

Он обратил внимание, что риск дефектов воли фактически смещается с продавца на конечного приобретателя, хотя конструкция Гражданского кодекса выглядит иначе. Отказ от двусторонней реституции допускается лишь в узких случаях, а обычная купля-продажа квартиры в них не вписывается.

Политик предупредил о последствиях: если подход, примененный по делу Долиной, закрепится, пользоваться компенсационным механизмом за счет казны будет все сложнее. Хотя закон о госрегистрации недвижимости теоретически дает возможность разовой выплаты добросовестному приобретателю, на практике это требует отдельного судебного процесса и строгих доказательств.

В итоге Гаврилов призвал Верховный суд задать иной вектор судебной практике, показав, что добросовестный покупатель не должен нести все риски чужого обмана. Ведь некоторые годами копит на квартиру.

Напомним, суд вернул народной артистке Ларисе Долиной ее элитную квартиру в Москве, которую она продала, став жертвой мошенников. Однако цена этой победы для ее репутации оказалась высока. Покупательница недвижимости Полина Лурье осталась и без жилья, и без 112 миллионов рублей, которые за него заплатила, — суд не обязал Долину возвращать деньги. Законность такого решения не перевесила его моральную составляющую в глазах общественности. В сети на певицу обрушился шквал критики, мгновенно переросший в «культуру отмены». Прямым следствием стали массовые отмены и переносы ее концертов по всей стране, а билеты на выступления, по данным СМИ, зрители начали массово сдавать.