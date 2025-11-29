Массовая «отмена» Долиной: продюсер подсказал артистке, как обелить репутацию после скандала

Музыкальный продюсер Павел Рудченко предложил конкретный путь выхода из репутационного кризиса для народной артистки Ларисы Долиной. В эксклюзивном комментарии для NEWS.ru эксперт заявил, что для прекращения народной «отмены» певице необходимо предпринять активные шаги по восстановлению доверия, начав с диалога с покупательницей ее квартиры Полиной Лурье.

По мнению Рудченко, первый и ключевой шаг — помощь в решении жилищного вопроса Лурье вместо отстранения от проблемы. Продюсер подчеркнул, что «эффект Долиной» превратился в вирусную историю с серьезным негативным шлейфом.

«Я не думаю, что одним действием можно решить этот вопрос. Прежде всего нужно время. И здесь ей не помогут регалии народной артистки: прикрыться своими былыми заслугами, мне кажется, не получится, — заявил Рудченко.

Рудченко отметил, что ни звание народной артистки, ни прошлые заслуги не смогут автоматически восстановить подорванное доверие публики — необходим реальный вклад в разрешение сложившейся ситуации. Эксперт прогнозирует, что процесс возвращения на сцену будет постепенным и потребует от артистки демонстрации искреннего участия в судьбе пострадавшей стороны.

Напомним, что народная артистка Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, попала в громкий скандал, вернув через суд свою элитную московскую квартиру, проданную ею под влиянием обмана, но отказавшись компенсировать 112 млн рублей покупательнице Полине Лурье, которая осталась и без жилья, и без денег.

Общественность восприняла юридически чистое, но морально спорное решение как вопиющую несправедливость, что мгновенно вызвало массовый бойкот певицы в сети и «культуру отмены»: из-за шквала критики и падения спроса организаторы по всей стране начали отменять или откладывать концерты Долиной. По данным СМИ, билеты на концерты Долиной сдают уже массово.