Дело экс-инспектора ГИБДД, который продал сведения о Дарье Дугиной, рассмотрят в суде

28 сентября в Нагатинском суде в Москве рассмотрят дело экс-инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, которого обвиняют в разглашении личных данных Дарьи Дугиной, погибшей 20 августа при взрыве машины в Подмосковье.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда. Суд продлил 6 сентября меру пресечения Рыбину и оставил под стражей до 26 февраля следующего года, а первое заседание по существу пройдет 28 сентября.

Напомним, что Дарья Дугина погибла 20 августа прошлого года – ее машина взорвалась на Можайском шоссе недалеко от Одинцово. Исполнителем теракта стала Наталья Вовк.

Напомним, что подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, где погибли два сотрудника полиции. Авария случилась 5 сентября, подробности читайте в нашем материале.