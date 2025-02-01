Дело кричавшей о ненависти к русским москвички Джоган поступило в Кузьминский суд

Дело москвички Яны Джоган, которая заявляла о своей ненависти к русским, было передано в суд для рассмотрения по существу, как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от Кузьминского суда города Москвы.

В соответствии с данными судебной системы, дело было передано судье, но пока не определено время его рассмотрения.

«Зарегистрировано 30 января 2025 года уголовное дело в отношении Джоган Я.Н. по статье 213 части 2», — сказали в суде.

По мнению следствия, 37-летняя жительница Москвы Яна Джоган демонстрировала неуважение к окружающим, громко ругаясь нецензурной бранью на строителя, который проводил ремонт в подъезде, и других людей. При этом она выражала враждебность и ненависть к русским, держа в руке предмет, похожий на пистолет, и дважды выстрелила холостыми патронами в сторону мужчин.

Суд принял решение заключить её под стражу. Полиция возбудила против неё уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что обозвавшей строителей «русней» москвичке грозит 25 лет колонии.