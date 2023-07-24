Дело не в кофеине, а в ритуале: почему офисным работникам так необходим перерыв на кофе

Кофе — это утренний напиток. Но посреди рабочего дня часто перерыв на чашечку кофе кажется совершенно необходимым. Можно подумать, что все дело в кофеине, который может взбодрит и даст силы дожить до вечера. Но это не совсем верно.

По крайней мере врач-эндокринолог Зухра Павлова считает иначе. В своих соцсетях доктор отмечает, что все дело именно в ритуале. И это не просто ее мнение, а результат научных исследований.

«Сколько бы мы не говорили про кофе, но каждый раз находится что-то новое и интересное! Вот, например, ученые выяснили, что кофеин, растворенный в воде сам по себе, конечно, бодрит, но именно чашка кофе, то есть запах, ритуал, настраивает нас на работу», – объясняет доктор Павлова.

По словам эксперта, по результатам МРТ стало очевидно, что собраться с мыслями и вновь включиться в работу помогает сам процесс распития напитка. Улучшается концентрация, рабочая память и когнитивный контроль.

«Но вот что важно: чем реже мы пьем кофе, тем сильнее его эффект! И это тоже доказали ученые. То есть к кофе реально привыкаешь (об этом я писала много раз). Наши рецепторы к нему «адаптируются», а значит, эффект становится слабее», – заключила Павлова.

Ранее доктор Павлова назвала простые способы почувствовать себя более счастливым.