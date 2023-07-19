Банальные, но работающие: врач назвала простые способы почувствовать себя более счастливым

Многие уверены, что быть счастливым очень сложно. Слишком много условий необходимо выполнить. Но с точки зрения медицины, чтобы наслаждаться жизнью, нужны всего лишь определенные гормоны.

Известный врач-эндокринолог Зухра Павлова у себя в соцсетях объяснила, что нужно делать, чтобы эти гормоны вырабатывались в нужных количествах. Все оказалось гораздо проще, чем принято думать.

«Эти советы могут показаться банальными, но они точно работают. Просто начинайте их исполнять. Итак, синтезу гормонов счастья способствуют: любимая музыка, культурные мероприятия, выставки. Собственное творчество. Годится все, что угодно, – вязание, лепка, выпиливание лобзиком», – объясняет доктор Павлова.

Также врач посоветовала обучаться тому, что вам интересно. Это могут быть любые курсы, даже кулинарные. Кстати, приготовление любимой еды тоже помогает выработке гормона счастья. Но, по мнению Павловой, еда должна быть обязательно еще и полезной.

Кроме того, очень важны общение с близкими, а также физическая активность: прогулки на воздухе и физкультура, даже самые простые упражнения. Ну и, конечно, счастливее нас делает смех.

«Есть исследования, что смех способствует быстрейшему восстановлению и выздоровлению пациентов. Для этого в стационарах показывали кинокомедии и отмечали, что процесс выздоровления ускорялся», – уточнила врач.

Выработке гормона счастья также помогают посещения сауны, массаж, поцелуи и объятия.

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