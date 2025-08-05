Дело о преступной связи чиновницы и школьника приобретает новые подробности

В Иловле под Волгоградом продолжается одно из самых резонансных уголовных дел года об изнасиловании чиновницы. Как сообщают ИА «НовостиВолгограда.ру», обвиняемый школьник остается под домашним арестом и не признает свою вину.

15-летний школьник, обвиняется в изнасиловании 23-летней сотрудницы местной администрации. Инцидент произошел в декабре на новогоднем корпоративе, где подросток присутствовал в костюме Деда Мороза. Сейчас процесс перешел в активную фазу — состоялось уже четыре заседания, на которых допрашиваются ключевые свидетели.

Несмотря на тяжесть обвинения, подросток продолжает обучение. ОГЭ он сдавал под конвоем, так как находится под домашним арестом. Школьник вину не признает и настаивает, что интимный контакт был добровольным. Его семья подала встречное заявление о возможном возбуждении дела против потерпевшей за связь с несовершеннолетним.

По версии следствия, подросток воспользовался беспомощным состоянием девушки, находившейся в сильном алкогольном опьянении. Эту версию подтвердила подруга чиновницы, что находилась на празднике.

Ранее сообщалось, что мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и скрывался от правосудия в течение 25 лет.