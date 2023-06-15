Дело о трагедии в подмосковном Раменском на контроле у Александра Бастрыкина

Трагедия в Раменском, которая случилась месяц назад, продолжает будоражить общественность. Люди хотят знать, что привело к страшной гибели подростка.

Напомним, 11-летний мальчик заживо сгорел в сарае не территории поселка Дубовая Роща, расположенном в 4 км от городского округа. В преступлении подозреваются местные подростки.

Сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры, а также работники местной администрации встретились с жителями Раменского в ДК «Сатурн» и подробно ответили на все вопросы по теме следствия. Руководитель СК по городскому округу, полковник Федор Семенов сделал акцент на том, что выполняются все необходимые процессуальные действия, за ходом расследования следит глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ранее мы сообщали, что трасса М-9 «Балтия» в Подмосковье будет быстро отремонтирована.