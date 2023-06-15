Трасса М-9 «Балтия» в Подмосковье будет быстро отремонтирована

Подмосковные дорожники приступают к ремонту федеральной трассы М-9 «Балтия». При этом работы будут вестись в непрерывном режиме днем и ночью.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль» сообщает, что предстоит срочная замена верхнего слоя покрытия дороги, чтобы ради удобства водителей завершить ремонт, как можно скорее. По плану это должно произойти уже в сентябре.

Наибольшему вмешательству дорожников будут подвергнуты изношенные участки на Новорижском шоссе. С помощью современных технологий исчезнут дефекты покрытия, станет лучше сцепление и продлится срок службы трассы.

Подмосковный Минтранс призывает водителей заранее планировать маршрут так, чтобы не угодить в пробки и с пониманием относиться к ограничению пропускной способности. Для общего удобства в районе ремонтных работ устанавливаются временные дорожные знаки, обозначающие скорость.

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