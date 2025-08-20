Дело против замглавы Ельцин Центра завели из-за поста дочери первого президента РФ

В Екатеринбурге против заместителя директора Ельцин Центра Людмилы Телень возбудили уголовное дело. По данным URA.RU, основанием для этого стал репост в социальных сетях, сделанный ею три года назад.

Примечательно, что Телень разместила на своей странице публикацию Татьяны Юмашевой — дочери первого президента России.

Как отмечает издание, речь идет о публикации от 25 февраля 2022 года. Телень на своей странице в запрещенной в РФ соцсети поделилась постом со страницы Юмашевой. По данным следствия, публикация содержала антивоенное высказывание.

Адвокат заместителя директора Ельцин Центра Михаил Бирюкова считает, что активизация этого дела напрямую связана с информационной атакой на его подзащитную, которую начал телеграм-канал «УралLIVE», являющийся частью информационной сетки телеведущего Владимира Соловьева. Сама Телень на судебном заседании, которое проходит 20 августа, отсутствует.

