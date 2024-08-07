Дело против журналистки Бурцевой назвали сфабрикованным

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обвинения, выдвинутые против журналистки Светланы Бурцевой в Эстонии, сфабрикованы, сообщает РИА Новости .

В МИД убеждены, что журналистку Baltnews пытаются наказать за ее профессиональную деятельность, которая не вписывалась в местный мейнстрим. Согласно комментарию на сайте ведомства, Бурцева поплатилась за то, что была в Эстонии честным и независимым журналистом.

Захарова подчеркнула, что ситуация с журналисткой отражает глубокий кризис западной демократии, которая превращается в «неолиберальную диктатуру».

Гражданку Эстонии Светлану Бурцеву обвиняют в госизмене и нарушении санкций. Эстонская прокуратура ходатайствовала об аресте журналистки, которую заключили под стражу 1 марта этого года.

Ранее сообщалось, что Бурцеву обвиняют в работе на Россию. В эстонской полиции утверждают, что журналистка сотрудничала с российскими СМИ и даже выпустила в РФ книгу под чужим именем.