Ее подозревают в государственной измене и нарушении санкционного режима, введенного Европейским союзом. Об этом сообщили сегодня эстонские СМИ.

Расследование, проведенное эстонской полицией безопасности, указывает на то, что Бурцева намеренно игнорировала ограничения, наложенные ЕС на сотрудничество с российскими медиа. По данным следствия, журналистка публиковала свои материалы на российских платформах под вымышленным именем и даже выпустила книгу в России.

Кроме того, правоохранители обратили внимание на факт обучения Бурцевой в магистратуре университета в Севастополе, что также вызвало вопросы у следствия.

Прокуратура Эстонии подчеркивает, что собранные доказательства указывают на действия Бурцевой, которые хоть и не носили насильственного характера, но были направлены против независимости и суверенитета Эстонской Республики. Учитывая, что обвиняемая является гражданкой Эстонии, эти действия трактуются как государственная измена.

Ранее стало известно о том, что Россия вышлет молдавского дипломата в качестве ответной меры.