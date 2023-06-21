«В братской могиле»: экстрасенс объяснила, что произошло с туристами, отплывшими в батискафе к месту крушения «Титаника»

И все-таки шансов, что потерянные люди выживут, все меньше и меньше.

Спасательные службы зафиксировали акустическую обратную связь из батискафа, который доставлял туристов к месту затопления «Титаника». Об этом сообщила британская газета The Guardian .

Экстрасенс Инна Мишина рассказала, может ли на это место, а также на всех незваных гостей быть наложено проклятие.

«В тех местах, где происходят катастрофы, неважно, на морской глади или земной, где падают самолеты, сходят поезда, страдает большое количество людей, там всегда ходят неупокоенные души. Можно сказать, они находятся в братской могиле. Их тела не захоронены», — заявила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, в таких местах «открываются порталы». Если трагедии происходят в море или на любой другой водной глади, может открыться «Зазеркалье».

«Открываются порталы с того света, могут быть звуки, препятствия от неупокоенных душ. Чаще всего люди приезжают за информацией, а духи не дают им узнать то, что скрывается веками», – пояснила экстрасенс.

Ясновидящая отметила, что в таких местах массовой гибели людей вовсе не стоит делать туристические объекты или мемориалы, потому что духи ушедших людей будут пытаться «затянуть их с собой».

«Привезти-то привезли, а обратно уехать еще надо попробовать. Могут глохнуть корабли, какие-то приборы выдавать ошибки. У человека сердце может остановиться или будут плохо себя чувствовать. Пассажиры могут слышать неожиданные резкие шумы, видеть необъяснимые явления», – добавила Мишина.

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