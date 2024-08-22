Дело возбуждено по факту смерти мужчины после похмельной капельницы в Казани

Сообщается, что в шприце от капельницы погибшего Виталия Регина обнаружены следы раствора с сильными транквилизаторами и нейролептиками. Таким способом обычно приводят в себя пациента после длительного запоя.

Косметолог Эндже Сибагатова, проводившая процедуру, заявила, что пострадавшие Виталий Регин и его супруга — бывшие наркоманы, которых она давно лечила от зависимости.

Супруга Виталия рассказала, что хотела прокапаться витаминами из-за отеков после родов и для поднятия иммунитета. Виталий решил поддержать ее и пройти лечение за компанию.

Во время процедуры супругам стало плохо, их начало рвать с кровью. Женщина смогла выжить, а ее супруг умер после внутреннего кровотечения.