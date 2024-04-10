Деловой завтрак, посвященный развитию сельского хозяйства, состоялся в Талдоме

«Талдом один из немногих муниципалитетов региона, который проводит такие локальные встречи для сельхозтоваропроизводителей. Городской округ ими богат, здесь работают производители молока, картофеля, сыра и мяса. Важно быть на связи с аграриями и сотрудниками муниципалитета», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.