Деловой завтрак, посвященный развитию сельского хозяйства, состоялся в Талдоме
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В подмосковном Талдоме прошел Деловой завтрак, посвященный обсуждению перспектив развития сельского хозяйства в регионе, в нем приняли участие отраслевые специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, представители администрации округа, а также подмосковные фермеры и производители. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Талдом один из немногих муниципалитетов региона, который проводит такие локальные встречи для сельхозтоваропроизводителей. Городской округ ими богат, здесь работают производители молока, картофеля, сыра и мяса. Важно быть на связи с аграриями и сотрудниками муниципалитета», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Он напомнил, что они могут получить консультации в министерстве и в Центре агропромышленного развития. В ходе Делового завтрака участники обсудили вопросы финансовой государственной поддержки сельскохозяйственного сектора и рассмотрели проблемные вопросы, уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.