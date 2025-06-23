Демограф Флоринская: в России сократилось число трудовых мигрантов

За последние десять лет число трудовых мигрантов в России сократилось почти в два раза, сообщила в интервью изданию «Лента.ру» Юлия Флоринская, научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС.

В настоящее время трудовая миграция находится на минимальном уровне, отметила она. Если в 2013–2014 годах в Россию приезжало около 6–7 млн трудовых мигрантов в год, то сейчас — 3–3,5 млн, пояснила эксперт.

Число прибывающих в Россию мигрантов стало сокращаться с 2015 года, отметила Флоринская. По словам эксперта, это связано с экономическим спадом, значительным ростом курса доллара и изменениями в законодательстве о миграции. В результате иностранным гражданам стало сложнее и дороже получить доступ к рынку труда, что привело к их постепенному оттоку.

Ранее сообщалось о том, что иностранец организовал незаконную миграцию в Кузбассе.