«Демократия разбушевалась»: Захарова высказалась о требовании лишить свободы Марин Ле Пен

Демократия во Франции разбушевалась, так считает Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ничем иным не объяснить массовую отправку за решетку в последнее время известных личностей. Она написала об этом в своем телеграм-канале.

Захарова крайне иронично прокомментировала новости о том, что французская прокуратура потребовала отправить на пять лет в тюрьму оппозиционного политика Марин Ле Пен. Она тут же вспомнила про то, через что прошел сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Кучно пошло: Дуров, Ле Пен — демократия во Франции разбушевалась», — указала она.

Помимо заключения в тюрьме, парижские правоохранители потребовали поражения политика в правах на тот же срок. На протяжении пяти лет она не сможет участвовать в политической жизни Франции. Судя по всему, целью прокуратуры является не допустить Ле Пен на президентские выборы, которые пройдут в 2027 году.