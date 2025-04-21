«Демонстративный вызов Трампу»: эксперт оценил желание Канады попасть в ЕС
Политолог Светов: вступление Канады в ЕС создаст еще больше торговых бед с США
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Политолог Юрий Светов объяснил в беседе с RT, почему вступление Канады в Евросоюз создаст ей одни проблемы.
Как напомнил эксперт, Канада претендует на независимую позицию на фоне напряженности с США. Кроме того, канадцам не понравится жить в ограничениях, которые последуют за вступлением в ЕС. По словам Светова, население будет идти против «подчинения брюссельской бюрократии».
Кроме того, у Канады начнутся еще большие проблемы с торговлей при вступлении в ЕС. Дональд Трамп в итоге начнет «подминать» под торговую зависимость и Европу, и Канаду.
«Канаде это надо? Тем более это будет демонстративный вызов Трампу. Поэтому я в реальность такого варианта не верю», — добавил политолог.
Материал Politico, по мнению политолога, служит «формой провокации и давления» на американского президента. Напомним, что именно в этом издании впервые заговорили о возможном вступлении Канады в ЕС.
Ранее сообщалось, что в Канаде запланировали полностью изменить всю систему международной торговли на фоне споров с США.