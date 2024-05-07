Демонтажные работы стартовали в зданиях «Автомобильно-дорожного колледжа» в Бронницах

В городском округе Бронницы продолжается капитальный ремонт учебного корпуса и мастерских «Автомобильно-дорожного колледжа», на объекте приступили к демонтажу внутренних конструкций. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 18 рабочих и три единицы техники. Ведется демонтаж покрытий пола, дверей и окон, инженерных систем, очистка стен» — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. В ходе капремонта в зданиях заменят инженерные сети и оборудование, обновят фасады, проведут кровельные и ремонтные работы. Завершить его планируют в 2025 году.

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