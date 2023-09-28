День бабушек и дедушек отметят в Московской области

В это воскресенье в Московской области отметят День бабушек и дедушек, сообщили в пресс-службе областного Минсоцразвития.

В ведомстве уточнили, что в этот день для местных жителей проведут различные мероприятия, концерты, выставки и спортивные соревнования. Наиболее масштабное мероприятие «Живем ярко» пройдет в этот день в красногорском Доме Культуры «Подмосковье».

«Гостей праздника ждет фестиваль с концертом, тематическими мастер-классами, ярмарками, фотовыставками и фотозонами. А изюминкой праздника станет танцевальный флешмоб», — уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.