День без гаджетов: психолог назвал идеальное время для цифрового детокса

Ежегодно 5 марта в мире наступает необычный праздник — День выключенных гаджетов. Идея проста и одновременно пугающая для современного человека: добровольно отключиться от всех электронных устройств, будь то смартфон, планшет или ноутбук. Считается, что такой цифровой детокс помогает дать нервной системе передышку от бесконечного шума уведомлений и новостей. « Вечерняя Москва » решила выяснить у клинического психолога Ильи Ахмедова, сколько же на самом деле нужно времени без экрана, чтобы почувствовать себя человеком, а не растением с пожухлыми от стресса листьями.

По словам эксперта, наша психика действительно страдает от режима нон-стоп. Мозг, постоянно ожидающий сигнала или реакции на сообщение, находится в состоянии хронической перегрузки. Но просто убрать телефон на десять минут, пока варится кофе, не сработает. Чтобы почувствовать эффект, нужны часы. «Оптимально для перезагрузки — 6–12 часов без гаджета подряд, — объясняет Ахмедов. — В выходные или отпуске полезно устраивать себе разгрузку на полдня или целый день. Именно за это время спадает информационное напряжение, возвращается способность концентрироваться и появляется то самое ощущение тишины в голове».

Однако бросаться в офлайн, как в омут с головой, психолог не рекомендует. Если ваш телефон давно стал продолжением руки, резкое исчезновение связи может вызвать настоящую ломку: тревогу, раздражение и паническое чувство упущенных возможностей. Ахмедов советует подходить к делу экологично. Начать можно с малого: убрать смартфон из спальни (чтобы не скроллить ленту перед сном), отключить надоедливые уведомления или ввести правило «без телефона» во время прогулок и ужина с семьей. Так мозг научится жить с меньшим количеством раздражителей без лишнего стресса.

По его мнению, регулярные «цифровые разгрузки», как подчеркивает специалист, творят чудеса. Они снижают уровень тревожности, нормализуют сон, повышают концентрацию и, что немаловажно, возвращают нас к реальному общению. Вместо смайликов в мессенджере мы начинаем видеть живые лица. Так что небольшие паузы от экранов психолог рекомендует делать ежедневно, а полноценные «каникулы» устраивать хотя бы раз в неделю или в отпуске. В конце концов, самые яркие впечатления случаются не в ленте новостей, а в реальной жизни — той самой, которая проходит мимо, пока мы пялимся в экран.

Ранее детский психолог Дугенцова заявила, что жесткий контроль гаджетов у подростков приводит к протесту.