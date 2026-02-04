Детский психолог заявила, что жесткий контроль гаджетов у подростков приводит к протесту

Современные родители оказались перед сложной дилеммой: как ограничить время, которое их дети проводят в смартфонах и компьютерах, не превращаясь при этом в вечных противников. Одни пытаются договариваться, другие устанавливают жесткие запреты и программы контроля, а третьи просто забирают гаджеты. Практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова считает, что универсального рецепта нет — ключ к решению кроется в возрастном подходе и понимании психологии ребенка. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Для детей младшего школьного возраста, как объясняет эксперт, вопрос самоконтроля не стоит в принципе — их нервная система еще не созрела для этого. Ответственность здесь полностью лежит на взрослом: уместны четкие правила, фиксированные лимиты времени и технические средства родительского контроля. Психолог советует вообще не давать личный телефон ребенку до школы, а после — использовать его прежде всего для связи под присмотром. Это не жестокость, а необходимая забота, поскольку бесконтрольное потребление цифрового контента в этом возрасте может серьезно повлиять на развитие и эмоциональное состояние.

По ее словам, ситуация кардинально меняется с наступлением подросткового периода, примерно после 12 лет. Здесь жесткий контроль и прямое отбирание устройств дают обратный эффект — они вызывают протест, подрывают доверие и могут привести к демонстративным и травмирующим поступкам. Для подростка онлайн-общение — не пустая трата времени, а полноценная часть интимно-личностного взаимодействия, его ведущая социальная деятельность. Лишая его этого канала, родители фактически отрезают его от сверстников. Вместо запретов Дугенцова предлагает стратегию диалога: помочь подростку самому осознать, как гаджеты влияют на его сон, настроение и концентрацию, и совместно выработать разумные правила, к которым он придет самостоятельно.

Эксперт резюмировала, что чем старше ребенок, тем важнее смещать акцент с внешнего контроля на внутреннюю саморегуляцию. Ориентировочные лимиты времени, от полного отсутствия гаджетов до трех лет до максимум двух часов в день для подростков, служат лишь примерным каркасом, который наполняется содержанием через взаимное уважение и договоренности. Главная цель — не демонизировать технологии, которые стали частью жизни, а научить ребенка управлять ими, а не быть их заложником.

Ранее она назвала способы оградить школьников от опасных трендов из соцсетей.