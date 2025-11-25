День Иоанна Златоуста 26 ноября: что можно и чего нельзя делать в священную среду

Православная церковь 26 ноября отмечает день памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Он почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом, сообщают « Известия ».

В народном календаре славян этот день получил название Осенние зяби. Сложились традиции, связанные с этим праздником. Утро принято начинать с посещения богослужения, где верующие молятся о даровании мудрости и сдержанности в словах. После церкви семьи собираются для совместного приготовления пельменей, что символизирует единство и благополучие дома. Также в этот период хозяйки начинают постепенную подготовку к Рождественскому посту.

С праздником связаны различные запреты. Не рекомендуется ссориться, повышать голос, сплетничать или начинать судебные тяжбы. Считается, что любое слово, сказанное в этот день, обладает особой силой.

Народные приметы 26 ноября основаны на наблюдениях за природой. Яркое тление углей в печи предвещает ветреную погоду, а ясная ночь с хорошо видимым Млечным Путем указывает на приближение сильных морозов.

