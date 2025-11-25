День Иоанна Златоуста 26 ноября: что можно и чего нельзя делать в священную среду
Традиции дня Иоанна Златоуста 26 ноября включают приготовление пельменей
Фото: [Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Долгопрудном осенью/Медиасток.рф]
Православная церковь 26 ноября отмечает день памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Он почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом, сообщают «Известия».
В народном календаре славян этот день получил название Осенние зяби. Сложились традиции, связанные с этим праздником. Утро принято начинать с посещения богослужения, где верующие молятся о даровании мудрости и сдержанности в словах. После церкви семьи собираются для совместного приготовления пельменей, что символизирует единство и благополучие дома. Также в этот период хозяйки начинают постепенную подготовку к Рождественскому посту.
С праздником связаны различные запреты. Не рекомендуется ссориться, повышать голос, сплетничать или начинать судебные тяжбы. Считается, что любое слово, сказанное в этот день, обладает особой силой.
Народные приметы 26 ноября основаны на наблюдениях за природой. Яркое тление углей в печи предвещает ветреную погоду, а ясная ночь с хорошо видимым Млечным Путем указывает на приближение сильных морозов.
