День кино: 5 лучших советских и современных отечественных фильмов

Ежегодно 27 августа в России отмечается день российского кино. С профессиональным праздником поздравляют сценаристов, режиссеров, операторов, актеров и каскадеров — всех причастных к созданию кинокартин, которые завоевывают сердца зрителей.

Лучшие советские фильмы

Так, согласно оценкам пользователей в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск», первое место среди советских кинокартин занимает мини-сериал «Место встречи изменить нельзя», снятый режиссером Станиславом Говорухиным в 1979 году. На платформе сериал получил оценку 8.9.

Второе место занимает легендарная кинокартина «Иван Васильевич меняет профессию». Фильм вышел на телеэкраны в 1973 году и сразу покорил сердца зрителей. Режиссер — Леонид Гайдай. Фильм получил оценку 8.8.

Замыкает тройку лидеров фильм «В бой идут одни старики», снятый в том же 1973 году режиссером Леонидом Быковым. Он получил на «Кинопоиске» рейтинг 8.7.

Четвертое место — знаменитый фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», который благодаря режиссеру Леониду Гайдаю мир увидел в 1965 году. Его оценка — 8.7.

На почетном пятом месте «Джентльмены удачи». Фильм вышел в 1971 году, режиссер — Александр Серый, оценка — 8.6.

Фото: [ Кадр из фильма «Джентльмены удачи». Режиссер А. Серый. 1971 год ]

Лучшие современные фильмы

Зрителей нашего времени сложно удивить, но у режиссеров этих фильмов получилось. Первое место по оценкам на «Кинопосике» занимает «Лед 3», вышедший в 2024 году. Режиссер — Юрий Хмельницкий, а оценка в онлайн-кинотеатре — 8.2.

Следующий по оценкам телезрителей — фильм «Вызов», который перевернул весь современный кинематограф в 2023 году. Режиссер столь масштабной кинокартины — Клим Шипенко, а оценка зрителей на «Кинопоиске» — 7.8.

Третье место пользователи онлайн-кинотеатра отдали фильму 2023 года «По щучьему велению», который был снят Александром Войтинским. Оценка — 7.8.

Четвертое место занял «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком в главной роли. Фильм режиссировал Игорь Волошин, а оценка зрителей — 7.7.

На пятом месте вторая часть знаменитого фильма «Холоп», которая вышла в кинотеатрах в 2023 году. Режиссер кинокартины — Клим Шипенко, а оценка в «Кинопоиске» — 7.1.

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