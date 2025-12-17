День, когда нельзя выходить из дома: какой древний запрет скрывает Саввин день 18 декабря

В народном календаре 18 декабря отмечается как Саввин день. Эта дата посвящена памяти преподобного Саввы Освященного, одного из основателей монашества в Палестине. В 2025 году праздник приходится на четверг, пишут « Известия ».

Согласно житию, святой Савва родился в 439 году. В возрасте восьми лет он начал путь служения в монастыре, а в семнадцать лет принял монашеский постриг. Он провел десять лет в затворе, после чего удалился в пещеру в Иорданской пустыне. Впоследствии вокруг него образовалась монашеская община, а позже была основана Великая лавра. Преподобный Савва также является автором Иерусалимского богослужебного устава. Он скончался 18 декабря 532 года.

На Руси этот день считался началом периода крещенских морозов и завершением установления санного пути. В народной традиции существовала рекомендация по возможности не выходить из дома, чтобы переждать сильную стужу. Мужчины в этот день обычно занимались починкой конской упряжи и инструментов, передавая навыки сыновьям. Женщины посвящали время домашним хлопотам, готовке и рукоделию. Поскольку праздник выпадает на период Рождественского поста, на стол подавались преимущественно постные блюда, такие как каши из пшена или овса.

С днем связано несколько традиционных запретов. Считалось нежелательным начинать новые важные дела, ходить в гости или самому принимать гостей, а также ссориться и сквернословить. Особенно это касалось тех, кто находился в дороге.

Народные приметы этого дня использовались для прогнозирования погоды. Так, ровное яркое пламя и треск дров в печи предвещали сильные морозы. Пение снегирей сулило снегопад и метель, а тишина в лесу — усиление холодов.

