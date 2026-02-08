День любви без святого: как хотят переписать историю самого романтичного праздника
Татьяна Буцкая предлагает сместить акценты праздника 14 февраля на семью
Депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая выступила с инициативой переименовать День святого Валентина, отмечаемый 14 февраля. Об этом пишет ТАСС.
По мнению парламентария, празднику следует дать новое название, например, «День любви» или «День плюшевой игрушки», которая может стать символом доброты.
Буцкая предложила в эту дату «не вспоминать Валентина», сославшись на его «неоднозначную историю». Она считает, что 14 февраля должно быть праздником для тех, для кого главными ценностями являются любовь, семья и дети.
Немножко изменить ориентиры, но оставить возможность для того, чтобы показать симпатию, признаться в любви, предложить руку и сердце. Вот об этом можно подумать, заявила депутат в интервью.
Ранее сообщалось, что исследование показало влияние завтрака на когнитивные функции.