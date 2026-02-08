День любви без святого: как хотят переписать историю самого романтичного праздника

Депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая выступила с инициативой переименовать День святого Валентина, отмечаемый 14 февраля. Об этом пишет ТАСС .

По мнению парламентария, празднику следует дать новое название, например, «День любви» или «День плюшевой игрушки», которая может стать символом доброты.

Буцкая предложила в эту дату «не вспоминать Валентина», сославшись на его «неоднозначную историю». Она считает, что 14 февраля должно быть праздником для тех, для кого главными ценностями являются любовь, семья и дети.

Немножко изменить ориентиры, но оставить возможность для того, чтобы показать симпатию, признаться в любви, предложить руку и сердце. Вот об этом можно подумать, заявила депутат в интервью.

