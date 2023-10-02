День метростроителя: чем может похвастаться московская подземка

Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник метростроители. За последние годы они достигли больших результатов в развитии метрополитена.

Рассказываем о станциях, которые появились в московском метро за последнюю пару лет.

«Физтех»

Станция метро «Физтех» была открыта 7 сентября этого года. Благодаря ней доступ к метро появился у 18 тыс. жителей на севере Москвы.

Фото: [ Сергей Савостьянов/ТАСС ]

«Физтех» — это необычная станция, украшенная световыми колоннами в центре платформы, светлым гранитом и округлыми скамьями.

«Аэропорт Внуково» и «Пыхтино»

Станция метро «Аэропорт Внуково» — это первая в России станция, выход из которой ведет напрямую в аэропорт. Это значительно экономит время пассажиров в пути и успокаивает тех, кто едет во Внуково впервые.

Фото: [ Александр Щербак/ТАСС ]

«Аэропорт Внуково» и «Пыхтино» стали последними станциями Солнцевской линии московского метро. Их строительство завершилось совсем недавно — 6 сентября 2023 года.

Большая кольцевая линия

БКЛ — один из самых грандиозных проектов последних лет. Большая кольцевая линия метро — это большой маршрут длиной 62,5 км, объединяющий отдаленные друг от друга точки Москвы.

Фото: [ Александр Щербак/ТАСС ]

Благодаря БКЛ плотность людей в метро снизилась и появились новые более короткие маршруты. Теперь москвичи и гости столицы проводят меньше времени в метро и быстрее добираются по своим делам.

Ранее мы рассказывали о тематических поездах московского метро.