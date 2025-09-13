День наставника отметили в Солнечногорске в рамках программы «Герои Подмосковья»

В Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске Московской области состоялся День наставника в рамках образовательной программы «Герои Подмосковья». Мероприятие, прошедшее 13 сентября, объединило участников СВО и их будущих наставников, представителей органов государственной власти, экспертов в сфере управления и культуры.

С приветственным словом к участникам обратился Олег Кондратенко, директор Высшей школы государственного управления Президентской академии. Он подчеркнул значимость института наставничества как инструмента профессионального развития и адаптации кадров.

«Это ключевой день первого очного образовательного модуля. Первый модуль – системный, мировоззренческий, это погружение в профессию. Одним из ключевых элементов образовательной программы является программа наставничества. Мы понимаем, насколько это важный момент при переходе на гражданскую службу - и поэтому мы организуем обучение именно в таком формате», — подчеркнул Олег Игоревич.

Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная представила корпус наставников, в который вошли председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Государственной Думы Сергей Колунов, заместители председателя правительства региона и главы муниципалитетов. Она подробно рассказала о модели закрепления наставнических пар и формате дальнейшей работы.

Практическим опытом взаимодействия с наставником поделился Александр Тихонов, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО, участник первого потока программы «Время героев». Он рассказал о личном опыте адаптации после перехода от военной службы к гражданской.

Уделили внимание и психологическому сопровождению участников. Президент благотворительного фонда «Наши – это мы» Ольга Ржавцева обозначила ключевые аспекты коммуникации между наставниками и наставляемыми в период стажировки.

Завершающая часть программы была посвящена культурной составляющей. Скрипач Петр Лундстрем и режиссер Василий Харьков обсудили вопросы сохранения культурной идентичности и использования медиа как инструмента культурной политики.

Напомним, что программа «Герои Подмосковья» была запущена в марте 2025 года по поручению президента. Она направлена на подготовку квалифицированных кадров для работы в органах государственной и муниципальной власти. За каждым участником проекта закреплен наставник из числа руководства региона, который будет сопровождать его даже после трудоустройства.

