День оленевода состоится в ЯНАО в конце марта

День оленевода в Приуральском районе ЯНАО состоится в воскресенье, 30 марта, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на муниципальные власти.

Северяне всех возрастов смогут найти развлечения на свой вкус во время традиционного и насыщенного праздника. Организаторы обещали множество развлечений и угощений. Предусмотрели активности и события для семей, где сделают акцент на культуре и семейных ценностях.

Состоится фотовыставка «Олений батальон», мастер-классы по родным языкам, просмотр фильма, общение и контакт с животными.

Ранее сообщалось, что «Почта России» отправила 18 северных оленей в Якутск