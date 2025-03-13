«Почта России» отправила 18 северных оленей в Якутск

В Якутск из поселка Тикси доставили 18 северных оленей, предназначенных для участия в событиях, приуроченных к IV Съезду оленеводов Республики Саха (Якутия). Необычная транспортировка была осуществлена самолетом АН-26 по заказу «Почты России», сообщили изданию «Коммерсантъ» представители авиакомпании «Полярные авиалинии».

Согласно информации, полученной от источника издания, для обеспечения комфорта и безопасности животных в полете были приняты специальные меры: пол салона Ан-26 покрыли влагонепроницаемым материалом, посыпали опилками и установили временные перегородки. Перелет прошел без каких-либо происшествий.

Ценный груз сопровождали оленеводы, наблюдавшие за состоянием животных в течение всего полета. В аэропорту Якутска сообщили, что выгрузка прошла в соответствии со всеми необходимыми правилами и нормами, чтобы гарантировать безопасность и комфорт оленям.

Ожидается, что в пятницу будет доставлена еще одна партия из 18 домашних оленей из села Саккырыр Эвено-Бытантайского района, этот рейс также выполнит авиакомпания «Полярные авиалинии».

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на участников СВО с помощью заминированных посылок.