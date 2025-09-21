День оружейника в Подольске: глава города поздравил компанию «Промтехнология» с праздником

В ходе мероприятия он отметил вклад сотрудников в развитие отрасли и вручил награды лучшим работникам. На предприятии под маркой ORSIS не только создаются охотничьи и спортивные винтовки, но и реализуются новаторские идеи, определяющие будущее российского оружейного производства. Артамонов подчеркнул, что настоящие мастера, трудящиеся в этой сфере, прилагают немало усилий для сохранения и приумножения традиций отечественного оружейного дела.

«Каждый из вас вносит весомый вклад в развитие не только своей компании, но и всего округа и страны. Вы делаете нашу Родину сильнее, создавая уникальные продукты, которые служат защитой для воинов», — указал он.

Артамонов также выразил благодарность за преданность профессии и пожелал коллективу вдохновения для дальнейших свершений.

