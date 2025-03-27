День открытых дверей пройдет в Центре амбулаторной онкопомощи Подольской больницы

День открытых дверей состоится в Центре амбулаторной онкологической помощи Подольской ОКБ 29 марта. Об этом рассказали в соцсетях администрации городского округа.

Жители смогут пройти первый этап диспансеризации: сделать анализ крови и ЭКГ, измерить артериальное и внутриглазное давление, проконсультироваться с терапевтом и онкологом, проверить кожные новообразования.

При наличии показаний по направлению онколога в этот день можно будет пройти УЗИ молочных желез и рентген-исследование легких, а также записаться на плановую маммографию.

Все исследования будут проводиться бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. С собой нужно будет взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Лучше прийти натощак.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой поликлиники в Котельниках. Открыть ее планируется уже в этом году.