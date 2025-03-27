День открытых дверей пройдет в Центре амбулаторной онкопомощи Подольской больницы
В Подольске в Центре амбулаторной онкопомощи пройдет День открытых дверей
Фото: [t.me/podolskadm]
День открытых дверей состоится в Центре амбулаторной онкологической помощи Подольской ОКБ 29 марта. Об этом рассказали в соцсетях администрации городского округа.
Жители смогут пройти первый этап диспансеризации: сделать анализ крови и ЭКГ, измерить артериальное и внутриглазное давление, проконсультироваться с терапевтом и онкологом, проверить кожные новообразования.
При наличии показаний по направлению онколога в этот день можно будет пройти УЗИ молочных желез и рентген-исследование легких, а также записаться на плановую маммографию.
Все исследования будут проводиться бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. С собой нужно будет взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Лучше прийти натощак.
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