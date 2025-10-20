День отца: на базе МЦ «Выбор» Талдомского округа состоялось тематический праздник

Мероприятие было посвящено чествованию мужчин, выполняющих одну из ключевых ролей в жизни любой семьи. Особую атмосферу событию придало активное участие детей, чьи отцы в настоящее время задействованы в зоне проведения специальной военной операции.

Центральным элементом встречи стала творческая мастерская, где юные участники создавали портреты своих пап. Через рисунки ребята стремились выразить свои чувства — любовь, поддержку и гордость за отцов, которые выполняют свой долг по защите страны. Каждая работа, по наблюдениям организаторов, стала искренним отражением детских эмоций, наполненных теплом и ожиданием возвращения близких.

Как отмечается, мероприятие прошло в обстановке взаимной поддержки и душевного единения. И взрослые, и дети общались, делились личными историями и впечатлениями. Результаты детского творчества вызывали у присутствующих яркие эмоции. Этот день вновь подчеркнул непреходящую значимость роли отца в семье и обществе, а искусство выступило универсальным языком для выражения глубоких чувств и мыслей.

Подобные инициативы, по замыслу организаторов, являются важным шагом в поддержке семей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, и способствуют укреплению социальных связей.

Ранее сообщалось, что в рамках губернаторского проекта участники СВО и их семьи из Талдомского округа посетили экскурсию.