В рамках губернаторского проекта участники СВО и их семьи из Талдомского округа посетили экскурсию

В рамках губернаторской программы «Промышленный туризм» администрация Талдомского городского округа организовала специальную экскурсию для семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Одной из площадок для знакомства с современным производством стала известная обувная фабрика «Ralf Ringer», где гости смогли детально изучить технологические процессы создания обуви.

Мероприятие предоставило его участникам возможность не только наблюдать за работой высокотехнологичного предприятия, но и напрямую пообщаться с профессионалами производства. Сотрудники фабрики провели для гостей подробную экскурсию, рассказав об истории компании, применяемых стандартах качества и особенностях производственного цикла.

Данная инициатива является частью системной работы, направленной на расширение профессиональных перспектив и социальную адаптацию военнослужащих и их близких. Посещение промышленных предприятий позволяет участникам программы ознакомиться с актуальными требованиями рынка труда и потенциальными направлениями для будущей занятости.

По информации администрации, подобные экскурсии не только способствуют профессиональной ориентации, но и укрепляют систему поддержки тех, кто выполняет воинский долг. В планах округа — продолжение реализации проектов, нацеленных на улучшение качества жизни защитников Отечества и членов их семей через знакомство с различными отраслями промышленности региона.

Ранее сообщалось, что в Талдоме намечены шаги по развитию сельского хозяйства.