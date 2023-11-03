День рождения Деда Мороза отметят в лесопарке во Фрязино

В середине ноября в лесопарке городского округа Фрязино пройдет тематическое мероприятие, приуроченное к празднованию «Дня рождения Деда Мороза». Об этом сообщили в Минблаго Московской области.

В рамках фестиваля для жителей и гостей округа подготовят благотворительную акцию «Сюрприз к Новому году», театрализованный детский квест «Однажды в парке», анимационную программу «Игры зимнего леса», мастер-класс и не только.

«Мероприятие нацелено на создание праздничного настроения и вовлечение жителей в активные развлечения на свежем воздухе», — отметили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.