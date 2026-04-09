День рождения в строгую Страстную неделю: священник дал неожиданный совет именинникам

Если день рождения выпадает на Страстную седмицу — последнюю и самую строгую неделю перед Пасхой, — его лучше перенести на сам праздник Пасхи. Такой совет дал благочинный Каширского округа священник Валерий Сосковец в своем видеоблоге, сообщает REGIONS .

Вместо общих фраз отец Валерий привел житейскую историю из советского времени. Один отец семейства самостоятельно перенес день рождения ребенка с зимы на лето. Причина была бытовой: в холода с изобилием продуктов было туго, а летом можно было накрыть по-настоящему щедрый стол и отметить праздник в радость. О настоящей дате именинник узнал, уже будучи в почтенном возрасте.

Схожим оказалось и мнение священника. Переносить праздник, чтобы он действительно оставался праздником и дарил радость, нужно. В случае со Страстной неделей — не куда-нибудь, а именно на Пасху.

«Ну что это за день рождения, когда он выпадает на Страстную седмицу? В это время необходимо соблюдать пост, избегать веселья. Лучше перенести день рождения на Пасху», — объясняет священник.

Благочинный подчеркнул, что Пасха считается идеальным моментом для двойного торжества. В этот день любые застолья и встречи с близкими становятся особенно уместными, позволяя полноценно объединить духовную радость и празднование дня рождения.

