Мыть или молиться? Священник расставил приоритеты на Чистый четверг 2026 и объяснил, откуда взялась традиция бани

Православные верующие 9 апреля 2026 года встречают Великий четверг — один из центральных дней Страстной седмицы, посвященный воспоминанию Тайной вечери. В этот день Церковь вспоминает, как Спаситель установил таинство Евхаристии, омыл ноги ученикам и был предан Иудой. Однако для многих Чистый четверг ассоциируется прежде всего с генеральной уборкой и приготовлением пасхальной снеди. Настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин в беседе с 360.ru расставил приоритеты: что действительно важно успеть в этот день, а чем можно и пожертвовать.

По словам священника, главное событие Чистого четверга для каждого верующего — участие в литургии и причастие Святых Христовых Таин. Именно это, а не мытье окон или выпечка куличей, составляет духовный стержень праздника. Протоиерей подчеркнул, что лучше пропустить уборку, но прийти в храм, поскольку по своей значимости эти вещи совершенно несопоставимы. Если же после богослужения останутся силы, можно заняться и домашними делами.

Традиция наводить чистоту в четверг перед Пасхой, как объяснил отец Федор, берет начало в евангельском рассказе об омовении ног апостолам. Христос, Учитель и Господь, смиренно послужил ученикам, показав пример служения ближнему. Этот принцип, по мнению священника, должен проявляться и в жизни христиан: сильный призван служить немощному, а не пользоваться своим положением. Отсюда и народный обычай мыться и приводить в порядок жилище, чтобы встретить Воскресение Христово в чистоте не только духовной, но и телесной.

Собеседник издания также отметил, что в Великий четверг в Донском монастыре по традиции освящают миро — особый благовонный состав, используемый при крещении. Что касается трапезы, то, несмотря на близость Пасхи, пост продолжается: по уставу разрешена горячая пища с растительным маслом, причем желательно ограничиться одним приемом пищи вечером. Священник добавил, что появление в продаже готовых куличей и пасх его даже радует, ведь это освобождает верующим время для молитвы и размышлений о жертве Христа, которые несравнимо важнее внешних приготовлений.

Ранее священник Береговой предостерег от выбрасывания освещенной вербы в мусорку.