День животных и булочек с корицей: какие праздники отмечают сегодня в России и мире

Сегодня отмечают День защиты животных, День космических войск России и День булочек с корицей. Расскажем подробнее об истории этих праздников.

День защиты животных

Во всем мире 4 октября отмечают День защиты животных. Впервые его отметили в далеком 1931 году по инициативе Международного фонда защиты животных.

Фото: [ freepik.com ]

Цель праздника — обратить внимание людей по всему миру к проблемам, с которыми сталкиваются братья наши меньшие.

День космических войск России

Важная дата наступила сегодня для Космических войск России. Именно в этот день представители этого рода войск отмечают свой профессиональный праздник.

Решение о праздновании учреждено указом президента от 2006 года. Празднование приурочено к дате запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

День булочек с корицей

Необычный праздник отмечают 4 октября в Швеции. Он посвящен всеми любимому лакомству — булочкам с корицей.

Фото: [ freepik.com ]

Для шведов булочки с корицей — это не просто аппетитная закуска к чаю. Это часть культуры, к которой относятся с большой любовью на протяжении нескольких веков. Именно поэтому у простой булочки появился собственный день в календаре.

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