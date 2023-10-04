День животных и булочек с корицей: какие праздники отмечают сегодня в России и мире
Фото: [freepik.com]
Сегодня отмечают День защиты животных, День космических войск России и День булочек с корицей. Расскажем подробнее об истории этих праздников.
День защиты животных
Во всем мире 4 октября отмечают День защиты животных. Впервые его отметили в далеком 1931 году по инициативе Международного фонда защиты животных.
Фото: [freepik.com]
Цель праздника — обратить внимание людей по всему миру к проблемам, с которыми сталкиваются братья наши меньшие.
День космических войск России
Важная дата наступила сегодня для Космических войск России. Именно в этот день представители этого рода войск отмечают свой профессиональный праздник.
Решение о праздновании учреждено указом президента от 2006 года. Празднование приурочено к дате запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
День булочек с корицей
Необычный праздник отмечают 4 октября в Швеции. Он посвящен всеми любимому лакомству — булочкам с корицей.
Фото: [freepik.com]
Для шведов булочки с корицей — это не просто аппетитная закуска к чаю. Это часть культуры, к которой относятся с большой любовью на протяжении нескольких веков. Именно поэтому у простой булочки появился собственный день в календаре.
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