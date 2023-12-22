День зимнего солнцестояния: как правильно загадывать желания и избавляться от завистников

Настоящая астрономическая зима наступает именно сегодня, 22 декабря, в день зимнего солнцестояния. С этого дня ночи постепенно станут короче, а световой день начнет увеличиваться. Зимнее солнцестояние считается мистическим временем, ведь в этот день во многих культурах мира люди традиционно загадывают желания и стараются не совершать поступков, о которых придется пожалеть в следующем году.

Известная ясновидящая и целительница Бэла Уайт рассказала, как правильно провести этот день, и что в эту дату делать категорически запрещено.

Прощай, Кролик

По ее словам, 22 декабря Кролик, хозяин 2023 года, начинает «передавать дела» хозяину 2024 года, Дракону.

«Наши предки верили, что в день зимнего солнцестояния в мире происходит битва между добром и злом. Свет побеждает, а первый солнечный луч является символом новой жизни. В день зимнего солнцестояния меняется геомагнитное поле Земли. В это время огромное количество солнечной энергии направляется в сторону нашей планеты», — рассказала Уайт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По мнению экстрасенса, эту энергию можно использовать для усиления любого намерения, а также для загадывания заветных желаний.

Защита от сглаза

В день зимнего солнцестояния можно сделать оберег от сглаза.

Фото: [ freepik.com ]

«Купите красную шерстяную нить и завяжите ее на запястье, читая молитву на 12 узелков. Этот браслет защитит от зла. Существует еще один ритуал от чужого негатива и завистников. Нужно набрать воды из колодца или родника, перелить ее трижды через ручку двери, а затем умыться. После этого вытирать лицо рубахой, вывернутой наизнанку», — посоветовала Уайт.

«Нужно отдать все долги»

Пока Кролик «передает дела» Дракону, нужно обязательно постараться завершить важные задачи, чтобы не нести в новый год груз прошлогодних проблем, убеждена экстрасенс.

«В этот день нужно отдать все долги, даже самые незначительные. Нельзя ссориться и выяснять отношения, обижать, грубить и копить в себе злобу, иначе следующий год будет очень сложным. Не стоит ходить в гости и принимать друзей у себя, так как считается, что в дом могут проникнуть злые силы», — добавила Уайт.

Чтобы в дом пришел свет от новорожденного солнца, нужно зажечь несколько свечей и постараться мысленно отпустить все плохое, простить обидчиков и искренне, от всей души загадать желание — тогда оно непременно сбудется, заключила собеседница издания.



Ранее ясновидящая рассказала, как правильно загадать желание в день зимнего солнцестояния.