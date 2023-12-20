«Проговорите заветные слова»: ясновидящая рассказала, как загадать желание в день зимнего солнцестояния

Декабрь — это не только последний месяц года, но и особенное время, когда сбываются самые заветные желания, ведь помимо Нового года на декабрь выпадает еще и зимнее солнцестояние. В этом году солнце займет самую низкую точку относительно земного горизонта 22 декабря.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, как загадать желание в зимнее солнцестояние, чтобы оно обязательно сбылось. По ее словам, наши предки верили, что в этот день появляются злые духи, которые могут похитить человеческую энергию, поэтому многие чувствуют необъяснимую тревогу и усталость.

«Защитить дом от негативной энергии очень просто. Нужно просто поставить в вазочки еловые ветки. Считается, что хвойный аромат отпугнет злобных сущностей. Ночью наши предки жгли костры — эти ритуалы символизировали рождение нового солнца», — рассказала Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

С 22 декабря дни становятся длиннее, а ночи короче, поэтому это отличное время загадать заветное желание, продолжила ясновидящая.

«Нужно настроиться на жизнь с чистого листа. Чтобы отпустить все плохое и привлечь в свою жизнь благополучие, возьмите лист бумаги, напишите на нем все свои желания, сверните в трубочку и подожгите с одного конца. Пока горит бумага, нужно проговорить про себя заветные слова: «Пусть все, что загадано, в космос уйдет и до высших сил дойдет, а мне назад вернется. Да будет так», — посоветовала Алиева.

По мнению ясновидящей, очень важно четко сформулировать свое желание, настроиться на позитив и не отвлекаться на посторонние дела.

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