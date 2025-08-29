Денежный дождь в Мытищах: мальчик устроил перфоманс с купюрами из окна десятого этажа

Жители подмосковных Мытищ стали свидетелями необычного зрелища — с неба в течение двух дней падали бумажные купюры, которые мальчик бросал из окна десятого этажа. Об этом сообщает REGIONS.

Неординарный перфоманс разворачивается в жилом комплексе «Мытищи Парк». Подросток из окна на высокой этаже систематически выбрасывает денежные купюры, наблюдая за их медленным падением. Очевидцы зафиксировали происходящее на фотографиях и теперь активно разыскивают родителей юного благотворителя через домовые чаты.

Горожане с иронией отмечают, что подобные случаи соответствуют статусу новых жилых комплексов, где, по замыслу застройщиков, должны проживать обеспеченные семьи. В социальных сетях уже появились шутливые предположения о том, что в элитных «Императорских Мытищах» в следующий раз могут выбрасывать золотые слитки.

Местные жители призывают родителей провести с ребенком воспитательную беседу о ценности денег, пока семейный бюджет не понес серьезные потери. Многие признаются, что готовы дежурить под окнами мальчика в ожидании продолжения небесного денежного дождя.

