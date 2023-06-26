«Деньги бати, деньги мужа»: россияне осудили дочь замминистра из Ростовской области за продажу «успешного успеха»
Россияне раскритиковали блогера Затинацкую за продажу сомнительного курса
Фото: [Социальные сети]
Блогер Ланика Затинацкая в соцсетях предложила россиянам купить ее интенсив «Сохранение опоры». Он посвящен личностному росту.
Отцом девушки является Сергей Тюрин – замминистра массовых коммуникаций Ростовской области, а она сама успешный бизнесмен и наставник. Однако пользователи в комментариях усомнились в уместности такого предложения в текущей обстановке.
«Деньги бати, деньги мужа, успешный успех»; «Откуда они все лезут? Слова между собой не может выстроить», — прокомментировали россияне в Сети.
В настоящий момент аккаунт девушки закрыт от большинства пользователей, хотя она сама утверждает, что зарабатывает более полумиллиона рублей в месяц, в том числе с помощью своего курса.
Ранее жена миллиардера Лебедева выставила свою фигуру в бикини напоказ.