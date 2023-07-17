«Деньги девать некуда»: в Твери предложили обменять Ленина на Екатерину II

В Твери предложили поменять названия улиц и памятников с советских на имперские. С таким предложением выступил кандидат исторических наук, доцент, член Геральдической комиссии при губернаторе Тверской области Владимир Лавренов, сообщает Tverigrad.ru.

В частности, речь идет о памятнике Владимиру Ленину в центре города, который ученый предлагает заменить монументом Екатерине II. Кроме того, по мнению Лавренева, улица Советская должна получить свое прежнее название — улица Миллионная, а площадь Ленина должна стать Екатерининской.

Напомним, что подобные изменения для Твери не в новинку: в 1990 году сам город перестал быть Калинином и вернул свое историческое название.

«Похоже, что деньги девать некуда. Улица Советская и памятник Ленина — это все еще наша история, не трогайте»; «Ладно к Ленину претензии могут быть, но улицу зачем? Что позорного в советском времени? Такая же история, которая имеет право быть увековеченной»; «Если уж хотите ставить памятник Екатерине, то ставьте напротив Ленина, через дорогу. Зачем же тогда сносить памятники», — осудили такое решение властей россияне.

Ранее сообщалось, что в украинской столице переименовали 14 связанных с Россией городских объектов.