Деньги для будущих мам: как получат солидный выплаты до родов

Депутат Государственной думы от Московской области Никита Чаплин сообщил о ежемесячной выплате для беременных женщин, вставших на медицинский учет на сроках от 6 до 12 недель. Основным условием для получения пособия является доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания, передает Царьград .

Размер выплаты рассчитывается индивидуально и составляет от 50% до 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Назначение пособия происходит после оценки уровня дохода на каждого члена семьи.

Выплата назначается с месяца постановки на учет и продолжается до даты родов. Средний размер пособия по России составляет от 9 до 18 тысяч рублей ежемесячно.

Для получения финансовой поддержки необходимо обратиться в Социальный фонд России с заявлением и медицинской справкой, подтверждающей постановку на учет в установленные сроки. Дополнительными требованиями являются гражданство РФ, проживание на территории страны и регулярное посещение врача в определенные периоды беременности.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года.