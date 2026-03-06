Спецназ против инкассаторов: Венгрия захватила броневики с 82 миллионами долларов и золотом Украины

Отношения между Будапештом и Киевом перешли в стадию открытого силового противостояния после захвата венгерским спецназом двух украинских бронеавтомобилей. Об этом сообщает Reuters.

В минувшую пятницу Национальное налогово-таможенное управление Венгрии (NAV) совместно с антитеррористическими подразделениями задержало семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинской разведки. В ходе обыска инкассаторских машин, следовавших из Австрии, было изъято 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Общая стоимость активов оценивается примерно в 82 млн долларов.

Венгерская сторона инициировала уголовное дело по подозрению в отмывании денег, заявив о намерении выслать задержанных из страны. В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха обвинил Будапешт в «государственном терроризме и рэкете», утверждая, что задержанные являются сотрудниками государственного «Ощадбанка», выполнявшими плановую перевозку валюты.

Киев характеризует инцидент как захват заложников и хищение средств, требуя немедленного вмешательства Европейского союза. Украина, в свою очередь, рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Венгрию, заявив о невозможности гарантировать их безопасность.

Ранее в Еврокомиссии назвали угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми.