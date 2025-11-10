«Деньги ушли, работы нет»: специалист раскрыл схему обмана соискателей

Злоумышленники активно используют популярные сайты по поиску работы, чтобы выманивать деньги у соискателей. Об этом в интервью с «Лентой.ру» предупредила эксперт по найму Эльмира Акбашева.

При трудоустройстве следует начинать с проверки сведений о компании-работодателе, советует специалист. Необходимо убедиться, что фирма легально зарегистрирована. Проверить это можно через официальный сайт Федеральной налоговой службы (ФНС), где размещена информация об учредителях, руководителях и уставном капитале.

Дополнительно следует изучить отзывы сотрудников и новости о компании в открытых источниках.

Внешний вид сайта компании также имеет значение. По словам Акбашевой, ресурс должен выглядеть профессионально и содержать актуальные контакты. Если сайт не работает или информация на нем противоречива, это серьезный повод насторожиться.

Особое внимание нужно уделить трудовому договору. Подписывать документ следует только после тщательного ознакомления. Наличие подозрительных условий, например отсутствия конкретной даты начала работы или так называемых плавающих обязанностей, может сигнализировать о недобросовестности нанимателя.

«Это почти наверняка мошенничество», — подчеркнула Акбашева.

Она посоветовала соискателям фиксировать все этапы взаимодействия с потенциальным работодателем. Скриншоты переписок, фотографии договора и объявления о вакансии могут послужить доказательствами для подачи жалобы в Трудовую инспекцию или прокуратуру в случае возникновения конфликта.

Типовая схема мошенников выглядит следующим образом: после подписания договора и получения первого задания соискателя просят о финансовой помощи, обещая вернуть средства вместе с первой зарплатой. После перевода денег связь с псевдоработодателем прекращается.

Главная рекомендация — сохранять бдительность. Не стоит вестись на заманчивые предложения с нереально высокими окладами при минимальных требованиях. Любое предложение перевести деньги под любым предлогом должно стать сигналом для немедленного прекращения общения.

