Деньги в Тольятти и очередной арест: появились новые подробности о крупной афере по делу Долиной

Еще один фигурант по делу о мошеннических действиях с деньгами певицы Ларисы Долиной был арестован. Об этом сообщает канал судов общей юрисдикции Москвы в Telegram.

Меру пресечения для Основа Андрея Дмитриевича, еще одного фигуранта по делу об обмане певицы, выбрали в Таганском районном суде Москвы. Об аресте еще одного вероятного участника мошеннической схемы просили следователи. На заседании их ходатайство было удовлетворено и молодого человека отправили в СИЗО.

Как напоминает KP.RU, с начала расследования дела вскрылось немало подробностей. В настоящее время в деле о мошенничестве фигурируют четыре человека, включая недавно арестованного Андрея Основа. Предполагают, что для обмана использовали продуманную мошенническую схему. Аферисты обрабатывали Долину несколько месяцев и в итоге смогли убедить передать свыше 214 млн рублей. Забирали средства частично курьеры, а остальную сумму убеждали переводить на «безопасные» счета.

У каждого фигуранта была своя роль. Так, 53-летняя жительница Балашихи Анжела Цырульникова забрала лично более ста млн рублей, 43-летний Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы покупал телефоны, сим-карты и оформлял карты для переводов, а 27-летний Артур Каменецкий из Татарстана подыскивал людей, через которых снимали деньги народной артистки.

Роль нового лица, уроженца села у Тольятти, заключалась также в оформлении карт и снятии средств. Работу 20-летний нашел в мессенджере. Легкие деньги, 20 тысяч рублей, предлагали за открытие банковского пластика и передачу его с паролем «работодателю». Тогда молодой человек не думал о последствиях, а лишь хотел заработать. Дали ему за преступление больше — около 30 тысяч рублей.

«Ему перечислили 4,5 млн рублей. По указанию своих кураторов он выехал в Пермский край, где обналичил 2,75 млн рублей и передал их другим сообщникам», — сообщали в ГУ МВД России по г. Москве

Оставшиеся деньги Основ перевел на другие счета или передал другим лицам. География крупной аферы расширилась и распутывать ее дальше предстоит следователям. Дело о мошенничестве в крупном размере находится на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.

Ранее сообщалось, что еще одна элитная недвижимость Ларисы Долиной оказалась под угрозой.