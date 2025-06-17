Денис Буцаев и Сергей Аксенов провели совещание по вопросам создания экотехнопарков в Крыму

12 июня заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев провел рабочую встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. В ходе встречи была проведена оценка хода строительства экотехнопарков, расположенных в Сакском и Белогорском районах.

«В Крыму ведется строительство трех современных комплексов, специализирующихся на переработке отходов. Два из них, находящиеся в Белогорском и Сакском районах, приближаются к завершению строительства. В рамках рабочей поездки я оценил степень готовности данных объектов, а также Тургеневского карьера, функционирующего как полигон вблизи города Саки. В ближайшем будущем регион сможет ввести эти объекты в эксплуатацию. Данные комплексы станут основой для новой системы управления твердыми коммунальными отходами в Крыму. Эти комплексы по переработке смогут обрабатывать 700 тысяч тонн и перерабатывать 575 тыс. тонн отходов в год, что существенно превышает запланированные показатели федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“», — заявил Денис Буцаев.

Проектная мощность «Экотехнопарка Сакского района» предполагает обработку до 200 тысяч тонн и утилизацию до 170 тысяч тонн отходов ежегодно. «Экотехнопарк Белогорского района» сможет обеспечивать обработку 500 тысяч тонн и утилизацию 405 тысяч тонн отходов в год.

Третий объект, «Экотехнопарк в Ленинском районе», будет обладать способностью обрабатывать 160 тысяч тонн и утилизировать 136 тысяч тонн отходов в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.